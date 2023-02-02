基隆四接填海造陸爭議未歇，內政部長林右昌發函基隆護海公投連署「不屬地方自治事項」，引發民間團體反彈，內政部則解釋為審認並非駁回。國民黨立委賴士葆痛批，中央的權力至高無上，隨著主政者的需求解釋法令，輾壓地方自治，內政部鞭笞地方自治，還要裝紳士口頭佔便宜，太不應該。

賴士葆表示，林右昌剛剛上任內政部長就發文基隆護海公投聯署提案不屬於地方自治事項，這個案子當初送件，林右昌還是基隆市長，就要求補正資料，讓環保團體感覺故意拖延，後來陳報行政院認定是否為地方自治事宜，行政院拖過兩個月法定回覆期限，等到選完，基隆政黨輪替，立刻發函認定基隆護海公投不屬於地方自治事項，就是要沒收基隆的護海公投。

賴士葆指出，公投命運在台灣被民進黨蹂躪得很悲催，公投立意是人民可用投票直接對法律或公共政策表達意見，真正的落實主權在民的直接民權；過去民進黨屢將高門檻的鳥籠公投作為選舉操作工具，包括打破鳥籠公投、公投綁大選等戰略運用，後來因為2018年公投輸了，就挾全面執政優勢沒收公投，將公投與大選脫鉤，公投就是完全配合執政黨的需求來運作，包括中央公投和地方公投的法令解釋在內。

賴士葆指出，中央的權力至高無上，隨著主政者的需求解釋法令，輾壓地方自治，看到內政部還要硬拗說這是審認不是駁回，太可笑了，當然是駁回，難道是同意嗎？鞭笞地方自治，還要裝紳士口頭佔便宜，太不應該。

賴士葆強調，請問過去中央執意將有毒萊豬進口，17個縣市政府為保障人民食安，依地方自治法訂萊劑零檢出，卻被行政院宣告萊劑自治條例不合法、不合理、不可行，甚至恐嚇要將基層縣市政府執法者移送法辦，這回沒收基隆護海公投就是名符其實中央極權又集權的鴨霸政府。