港星呂頌賢有著俊俏外貌和迷人酒窩，1996年飾演金庸劇《笑傲江湖》「令狐冲」一角紅極一時，因此有「最帥令狐冲」的稱號，如今27年過去，近年來他已減少作品產量，日前難得登上大陸綜藝節目《無限超越班》，自揭有過被富婆開價5千萬人民幣(約2.2億元新台幣)的包養傳聞，對此他首度公開內幕，引起其他來賓驚呼聲連連。

呂頌賢與老婆麥景婷1994年因合作《碧血青天珍珠旗》擦出愛火，2008年兩人修成正果，在關島舉行結婚典禮，多年來一直恩愛如昔，然而網路流傳曾有富婆欲給呂頌賢5百萬人民幣(約2200元新台幣)要求一起吃飯，並稱若交往可以再得4500萬人民幣(約1.9億元新台幣)，還說他的拒絕理由是想照顧出車禍的麥景婷。

呂頌賢在《無限超越班》中解釋，麥景婷還在TVB時確實出過車禍，但那是兩人認識之前，結果傳聞把自己跟麥景婷的事情「混在一起說」，形容他「要跟太太相擁一生」，被塑造成完美男人的形象，連相伴多年的老婆麥景婷都吐槽說：「你有那麼好嗎？有這個人出現過嗎？」，因此他認為不需要解釋誤會，只當作一個玩笑來看待。

呂頌賢與老婆麥景婷結婚27年。(圖/呂頌賢 微博)

事實上，麥景婷是在1988年前往澳洲拍攝《歡樂今宵》外景途中發生嚴重車禍，同車的演員賈思樂、程思俊等人皆有大小不一的傷勢，其中余綺霞更是昏迷一個月才醒來，卻因為藥物影響無法投入工作，後來1990年罹患鼻咽癌，3年後就病逝，享年36歲，而麥景婷則因為當年沒好好療傷，留下車禍後遺症，多年來深受坐骨神經痛和視力下滑之苦，好在呂頌賢儘量減少演藝工作，盡量陪伴麥景婷，共度患難的夫妻之情令人動容。