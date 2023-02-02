基隆市長謝國樑2日下午召開記者會，針對近日基隆護海公投相關爭議進行說明。謝國樑指出，原護海公投經內政部認定「不屬於地方自治事項」，他請民政處長張淵翔與公投團體溝通，修訂文字後重新提公投案，他「不會再送中央，一定准許」。

去年6月基隆市地方公民團體發起的「基隆護海公投」，去年12月間經內政部認定「不屬於地方自治事項」，形同遭沒收。謝國樑說，若護海公投是他就任後才送市府，他會馬上批准。

謝國樑指出，依《地方制度法》第19條，漁民生計、環境保護、地方觀光、市民安全，皆與地方自治息息相關，護海公投案絕對屬於基隆地方自治範圍事項。

謝國樑說，「基隆護海公投」在前市府任內，按照基隆市公投自治條例第8條允許要求補正、駁回或不允許，或因提案是否屬地方自治事項有疑義送到行政院認定。主辦機關內政部最後做出解釋，認定這不屬於地方自治事項，他認為在法律上的認定是有落差的。

謝國樑坦承，隨著內政部做出了解釋，基隆市政府目前的選項有限，他強調，新市府絕對支持公民團體辦理公投，公投是台灣民眾表達民主的基本權利，現在我們會透過民政處和公民團體溝通，協請專家進行提案法制文字修正，朝向重新公投提案的可行路徑，他一定會支持公投進行下去。