「新北好運兔」小提燈外型討喜可愛，有2款造型和多種玩法，不僅可以當提燈，也可以變身兔帽，首發日提供3000份燈籠即吸引民眾排隊領取，半小時內一掃而空，不少民眾直接當場組裝，戴著兔帽參與燈會。（蔡雯如攝）

「新北好運兔」小提燈在新北燈會首發受到熱烈歡迎，早早就被一掃而空，民政局表示，各區公所在本月3、4日多點發放，4日晚間7時30分在新北燈會發送限量1000份特別版的開運兔寶寶小提燈，本月5日元宵節當天也會再發送1000份燈籠。

「新北好運兔」小提燈外型討喜可愛，有2款造型和多種玩法，不僅可以當提燈，也可以變身兔帽，設計充滿巧思，首發日提供3000份燈籠即吸引民眾排隊領取，半小時內一掃而空，不少民眾等不及，直接在現場開始組裝，戴著兔帽參與燈會。

民政局長柯慶忠表示，燈籠推出後，民眾詢問度不斷，市府本月5日元宵節下午2時決定在燈會服務台，再加發1000個，滿足民眾需求，各區公所也將在本月3、4日分時段多點發送，區公所將舉辦活動，邀請民眾一起鬧元宵。

特別的是，新莊區公所本月5日晚間6時將在新莊廟街舉行「元宵踩街 兔GATHER」活動，邀請民眾一起提燈遊廟街、轟炮台；永和區公所將在2月3日晚間7時在仁愛公園舉辦「2023元宵節暨音樂晚會」，現場有3000盞燈籠海燈會。

另外，萬里區公所元宵節當日也將舉行年度盛事「野柳神明淨港」，有傳統的「水裡來 火裡去」宗教祈福儀式，還有睽違2年登場的「百人跳水」活動，區公所將在當日上午8時在野柳保安宮前發送小提燈；石門區公所本月4日晚間6時30分將在石門實驗中學體育館舉辦「玉兔迎春慶元宵」晚會，現場有各式表演和有趣的猜燈謎活動。

民政局補充，有關「新北好運兔」小提燈資訊將刊登在民政局官網（https://www.ca.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=c46c58adf9a60097）。

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