凱基投信強調，考量短線漲幅已高且企業獲利下修趨勢仍未告終，未來一季可能轉趨震盪或區間整理，建議投資人短線不宜過度追高、佈局先以分批為宜，若出現較大拉回可提高加碼比重，參與下半年基本面改善行情。

凱基投信分析，此次FOMC會後聯準會（Fed）主席鮑爾於記者會上仍重申不會急於降息，惟在談論決定未來升息速度的措辭上出現偏鴿派的變化─首度表示「通膨減緩進程已經開始」；會後聲明中談論未來加息的「程度」，而非「速度」。隨著鮑爾及會後聲明中措辭有所變化，預期之後將以每次1碼的升息速度抵達Fed預期升息終點。

凱基投信針對未來個股表現將趨於分歧的看法，主要著眼於：

1.股市短線已有波段漲幅：今年開年以來，市場樂觀預期聯準會本波升息循環即將告終，進而帶動美股出現強勁漲勢，並由景氣連動度較高的非核心消費、通訊服務和科技類股領漲，在後續經濟前景未明的情況下，估值修復行情應暫告一段落，個股股價走勢將重新回歸自身財報及財測表現。

2.企業獲利下修趨勢持續：截至1月27日，S&P500指數已有143家企業公佈財報，其中不如預期的比率達18％，表現較過去幾季為差，且市場分析師對於S&P 500指數今年全年獲利的整體預期仍再下修。