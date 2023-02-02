荔枝椿象越冬時會藏匿於枝叢間，防治時藥劑應加強枝條隱蔽處與葉背的處理。（台中市政府提供）

行政院農委會動植物防疫檢疫局監測資料顯示，今年荔枝椿象已有甦醒跡象。台中市政府農業局2日呼籲，請農民配合於2月6日至3月10日共同防治期程加強防治，農友可使用賽洛寧、亞滅培或丁基加保扶等核准用藥進行防治，並加強葉背與枝條縫隙的施藥，以降低荔枝椿象密度。

農業局指出，冬季低溫時，荔枝椿象成蟲躲藏植株葉背不易發現，至氣溫回暖越冬成蟲才出來活動交配產卵，此時體內脂肪已消耗，行動較遲緩，對藥劑容忍性低，為盛花期前關鍵的防治時機。

農業局表示，成蟲受干擾時會分泌臭液，如觸及人體皮膚或眼睛，可造成灼傷般的潰爛，農友應多加留意，施藥時也須依標示注意個人防護，確保安全。為減少化學農藥使用，市府推動荔枝椿象的生物防治，於台中市輔導設立霧峰區公所及豐原區農會兩處平腹小蜂飼育中心，為全台唯一由市府經費自行繁殖平腹小蜂的飼育中心。

農業局強調，每年配合荔枝、龍眼生長週期及荔枝椿象田間發生密度，於荔枝椿象產卵期，針對台中市荔枝、龍眼主產區周邊廢耕果園、有機、友善園區等低擾動點，釋放平腹小蜂約500萬隻，減少荔枝椿象對農作物及周遭居民危害；期透過有害生物綜合管理方式有效降低對生態環境影響。