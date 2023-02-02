基隆市政府2日表示，經工務處現場勘驗，發現基隆市城際轉運站相關工程有延宕及相關缺失亟待改善，基隆市府發言人余治明表示，市府將會積極展開改善措施，並監督工程進度與品質，同時積極輔導營運廠商。基隆城際轉運站最快預計於5月底進入驗收階段，至於後續則將視驗收狀況，才能公布啟用時程。

余治明表示，許多基隆市民都相當關心基隆城際轉運站工程的進度，新市府在接任後，積極盤點目前正在進行的重大工程，經基隆市工務處現勘，發現有「三大改善重點」與「三項改善建議」亟待改善。

余治明指出，市府提出的「三大改善重點」，包括：一、工程施工尚有缺失，仍需要改善，二、工期進度延宕，將重新擬定進度時間，三、前市府招標非零售百貨背景廠商進行經營，能否成功營運，需要時間證明。

基隆市工務處長陳耀川針對工程現場也提出了「三項改善建議」，包括城際轉運站3樓空橋旁鋼構底過低，造成淨高嚴重不足，將調整燈具高度、調整遊客動線避免旅客頭部受傷。其次是城際轉運站有一部電梯在尚未啟用前，便已受潮，需更換主機板。再者是有部分牆面粉刷層未完成，將儘速完成。

余治明說，除工程施工缺失及工程延宕外，新市府也發現，由前市府手中得標的城際轉運站營運廠商，沒有零售百貨相關背景，因此新市府也質疑營運廠商是否有能力妥善營運。

余治明強調，後續基隆市政府將會繼續監督工程進度與工程品質，並輔導營運廠商努力整合零售商、客運業及科技資訊等資源。市府預計，基隆城際轉運站最快將在5月底才會展開驗收程序，但後續仍待驗收狀況，才能談到完工啟用，以確保工程安全無虞，並給市民旅客舒適的乘車環境。