有「最美里長」封號的新北市永福里里長陳紫渝，因甜美臉蛋及迷人的笑容擄獲不少男性民眾的心，日前免費發送1000份「紫屬渝你」年曆，也讓大量民眾排隊領取。今（2）日陳紫渝就在臉書上表示，因應2月5日的元宵節將近，「兔兔小提燈來了」，只要符合「設籍永福里」的條件，就可以到里辦公室免費領取，一人限領2份，數量有限、領完為止，最後陳紫渝更祝福「萬兔順利，幸福me兔」，引發討論。

陳紫渝今日在臉書上PO出一篇「兔兔小提燈來了」的文章表示，「2月5日的元宵節將近，有可愛的兔子提燈相當應景」，而領取方式只要符合「設籍永福里」的條件，就可以到里辦公室免費領取，一人限領2份，數量有限、領完為止，陳紫渝也歡迎永福里的鄉親朋友們前來里辦索取，最後也祝福「萬兔順利，幸福me兔」，此篇文章一發出後，立刻引起大量網友暴動討論。

網友們紛紛表示「現在入籍可以拿嗎？」、「紫渝超喜歡妳的笑容」、「這里辦公室會暴動吧」、「謝謝里長，我要入籍了」、「紫渝就像燈籠一樣，照亮了我的心」、「紫渝，等我遷戶籍」、「設籍你心裡的可以領什麼」、「我比較想要把你領回家」、「兔子都沒妳可愛」。