韓國男團「NCT 127」憑藉去年9月發行的正規4輯在韓國唱片銷售統計網站HANTEO CHART首週銷售量達154萬7595張，創下SM娛樂旗下藝人最高紀錄，歌曲〈疾馳（2 Baddies）〉7週入榜美國Billboard排行榜「Billboard 200」，並被美國權威音樂雜誌《Rolling Stone》評選為「The 100 Best Songs of 2022」。甫結束忙碌巡演行程的他們，馬不停蹄地帶著改版專輯《Ay-Yo》回歸，展開宣傳活動；因健康因素而暫停活動的成員楷燦也已恢復，合流團體重啟活動。

自2021年12月以首爾為起點的NCT 127第二次世界巡演「NEO CITY – THE LINK」，於全球17個都市進行28場演出，一共動員70萬名觀眾，巡演大長征圓滿落幕。挾帶著高人氣的他們所推出的新作自然受到全球關注，美國Billboard、ABC新聞、美聯社等主要媒體不約而同地針對新專輯《Ay-Yo》進行報導，ABC新聞寫道「NCT 127以實驗性音樂聞名，他們證明了有反轉的音樂能讓人感到喜悅，應被認可為新風格『neo-chill hop』的發明家」給予稱讚。

主打歌〈Ay-Yo〉是首充滿野性美的嘻哈舞曲，歌詞蘊含著即使面對未知的明天，也會以「NCT 127」特有的方式創造出永續價值並且不斷地向前邁進。MV為展現歌曲寓意，以白色的NEO Museum為背景，展現成員們豪放不羈的面貌。1日晚間「NCT 127」全員到齊與粉絲線上同樂分享專輯幕後故事，道英表示首次聽到〈Ay-Yo〉時是以視訊會議方式，因網路連結關係無法同時聽到音樂，觀察成員們表情令其毫無頭緒，實際聽過後感到新穎又陌生。另外，MV中泰容的髮型被網友暱稱「超級賽亞人」，破格造型引起熱議，成員中只有楷燦在MV現場目睹，其他成員都是透過MV才看到，直喊帥氣。

《Ay-Yo》已在台數位發行。