人與人的相處常常需要許多的攻防戰，來維持彼此關係，《搜狐網》運勢專欄點名3星座一眼就能看清人的想法，就像是有讀心術一樣，要想騙倒他們比登天還難。

▍處女座

處女座的人追求完美，且凡事講究極致，會把所有事情想個透徹後才會做出決定，也因此能做出最周全的判斷力；加上處女座心思細膩敏捷，就像是擁有讀心術一般，縱使對方說得天花亂墜，他們總能輕易找出破綻，而隨著年紀增長，處女座除了是察言觀色的高手，也變得越發圓滑世故，最後再憑藉過人智商，往往能夠成為人生贏家。

▍巨蟹座

巨蟹座的人個性內斂、不喜歡成為人群注目的焦點，總是躲在一旁默默觀察，所以他們看似低調，但其實擁有極高的洞察力，很難被別人的話術矇騙。除此之外，巨蟹內心相當有主見，沒有把握的事情他們不會輕易越雷池一步，需要經過縝密的思考和小心地試探後，先根據別人的反應來做下一步對策。巨蟹座相當聰明，總是與人為善，但這份熱情又夾雜著些許心機，懂得利用自己的好人緣，達成自己的目的，但又不得罪人，並從中默默地獲取利益。

▍天秤座

天秤座的人相當機警，不僅判斷力強、情商高，能輕易窺探出別人話中的端倪，並且早早做出對策，更重要的是，他們是天生的聰明人，喜歡用聰明的方式與人打交道，有時候看破不說破，不夠耳聰目明的可能還聽不出他們的言外之意。天秤座的智商很高，但因為不喜歡出風頭，所以處事態度較為低調，也沒有太多野心。