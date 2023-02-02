新竹市前市長林智堅因台大與中華大學碩士論文被認定抄襲而被撤銷學位，向教育部提出訴願。針對中華大學部分，教育部已駁回林智堅訴願；至於台大部分，目前結果尚未出爐。國民黨立委王鴻薇表示，「正義不會遲到」，教育部認證的抄襲。

王鴻薇今(2日)在臉書粉專貼文表示，林智堅訴願，教育部駁回，正義不會遲到，教育部認證的抄襲。

網友紛紛表示，「鄭副院長主管教育部應該無法翻盤了吧」、「這樣是對真正學者的一個肯定。作惡多端終必敗，不要心存僥倖」、「台大學倫會不畏權勢，堅守學術倫理與紀律，並大幅降低傷害，值得敬佩」、「好大隻的小蝦米再丟臉一次也沒差」、「教育部已認證抄襲，竹科管理局應該要動作了吧！請委員好好督促竹科管理局」。

還有網友酸說，「小智沒有輸，他只是沒有清白而已」、「真的笑死，這咖到底要被認證幾次」、「黨挺智堅還算數嗎？484有人要出來道歉呢」、「4個字的主文，帥呆了」。