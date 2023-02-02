無論是情侶或夫妻，在確定有能力生養小孩前，一定要做好避孕措施。婦產科醫師蘇怡寧透露，曾有一對情侶向他表明想要「終止妊娠」，正當還在安排後續處置時，小男友突然超貼心地發問：「流產完之後要如何保養子宮？」蘇怡寧雖然覺得傻眼，但也隨即給出神回覆，叮嚀男方做好避孕措施。貼文一出，引發近萬名網友熱烈討論。

蘇怡寧在臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念 》發文表示，有一對小情侶因女方不小心懷孕，一起來診間要求人工流產，當下蘇怡寧並沒有多說什麼，因為他一貫的原則是「時間不等人」，無論是想懷孕但遲遲沒懷孕，或是不想懷孕卻不小心懷孕，都得盡速處理。

蘇怡寧強調，只要在情理法允許的條件下，他都會盡力幫忙，畢竟懷孕的確會對許多人的人生造成重大影響。而正當他幫這對小情侶安排完後續的處置時，男方突然貼心地發問：「請問流產完之後要如何保養子宮？」這一番話讓蘇怡寧瞬間臉上三條線，但也隨即回應，「之後記得做好避孕措施，就是最好的保養了」。

貼文曝光後，隨即引來近萬網友按讚，紛紛留言，「唉，也許他們現在的能力還沒辦法應付環境」、「精準的回答」、「想生的生不出來，不想生的一直來夾娃娃…」、「不小心懷孕，是父母的錯不是小孩的錯，與其生下來讓小孩受罪不如早早拿掉」、「但這個男生我覺得可以，至少把女生身體擺第一」。