慈湖紀念雕塑公園及慈湖停車場將施作景觀優化工程。（風管處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大溪區慈湖紀念雕塑公園，蒐羅來自全台各地近300座蔣公銅像，周邊還有牛角湳埤與後慈湖等迷人自然景觀，是許多遊客假日休憩熱點。不過慈湖園區開園至今約13年，都未經過大型整修，桃市府風景區管理處表示，將為雕塑公園與慈湖停車場施作景觀優化工程，2月15日起閉園，預計年底前完工。

風管處表示，慈湖園區自2009年開園至今，都未經過大型整修，經交通部觀光局補助計畫，將執行慈湖紀念雕塑公園及慈湖停車場景觀優化工程，為顧及民眾安全，園區自2月15日起閉園施工，封閉範圍包括停車場、雕塑公園，停車場鄰接公園的廁所同步封閉，且通往陵寢側門也關閉。

風管處提到，為提供遊客有良好旅遊及導覽體驗，園區內設施及導覽行程將配合施工調整人力服務，慈湖導覽站與慈湖遊客中心，同樣自2月15日起全部暫停服務，僅導覽站旁廁所開放使用。同時提醒民眾應遵守工區現場管制公告，配合現場管理人員指揮，勿擅闖管制範圍。

風管處說明，公園內的雕塑大多表面漆都已脫落，將為銅像進行修補，並在公園中種植更多植栽，調整銅像擺放方式，讓銅像更有群簇感；停車場部分，現今植栽都種在周圍，將於停車場中間加種植栽，調整車格規畫，並擴大遊客中心前廣場，未來舉辦活動將有更多彈性。

風管處表示，同時也會改善公園內部與停車場的基礎設施，包括排水等地下管線，使草皮不再「過濕」，並增加夜間照明設備，讓遊客在晚間可留停久一點。整體工程預計今年底前完成，重新開放日期將另行公告。