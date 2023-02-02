一般來說，透過租稅負擔率，可衡量國民租稅負擔的程度，也可測量財政基礎穩健的情形。租稅負擔率愈高，表示國民租稅負擔程度愈重，但財政基礎愈穩健。財政部指出，平均每人稅負增加，則是因為稅收實徵狀況良好。受惠於2021年上市櫃公司獲利亮眼、股利發放增加及薪資調升等因素，2022年營所稅、綜所稅大幅成長，致全國賦稅收入首度突破3兆元。且近三年平均整體賦稅依存度（稅收／各級政府歲出）達80.4％，續呈走升趨勢。依財政部統計，台灣平均每人稅負自2020年突破10萬元之後，近年一直維持10萬元以上，2021年首破12萬元，2022年更突破13萬元。財政部指出，若單純觀察稅收占GDP比率，台灣因採簡政輕稅政策，不含社會安全捐的賦稅負擔率在國際居偏低水準，2022年為14.2％，近三年平均為13.2％，與新加坡相近，但明顯低於日本的19.8％、 美國20.3％、南韓22.1％及其他歐洲國家。

財政部說明，2021年社會安全捐為1兆2,868億元，年增7.8％，其中健保、勞保皆隨適用費率及基本工資調整，分別增加551億元、233億元，勞退新制增83億元，軍公教退撫新制增59億元。按金額結構觀察，健保、勞保及勞退新制，三者合占8成2。按負擔者區分，雇主負擔占6成8。如果換算含社會安全捐的租稅負擔，台灣2021年比重為19.1％。

進一步觀察近十年（2011～2021）20個主要國家賦稅負擔率（含社會安全捐），僅比利時下降，其餘19國均為上升，台灣則是增加0.9個百分點。財政部也說明，2022年營所稅、綜所稅徵起情形良好，合占總稅收比重達52％，其次為營業稅占16.4％。如劃分三大稅系與2012年比較，所得稅系（含土增稅）占比大幅上升至54.9％，為1974年有統計以來最高，較2012年增加8個百分點，消費稅系相對降至 31.5％， 財產稅系占13.6％，微增0.2個百分點。影響所及，按直、間接稅區分，2022年直接稅占比高達69％。