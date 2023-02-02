依關稅法第87條，經營快遞業務的業者辦理快遞業務通關，如違反業者資格、貨物態樣、貨幣識別、貨物申報、理貨或通關程序規定，由海關予以警告，或處新台幣6,000元以上、3萬元以下罰鍰。

本次海、空運快遞貨物通關辦法修正，即是本於關稅法第87條，其中海運在第24～31條，空運在23～28條規定違規者由海關警告或處新台幣6,000元以上、3萬元以下罰鍰，且得命其「限期改正」，屆期未改正者，按次處罰。至於處罰三次仍未完成改正或違規情節重大者，得停止六個月以下海運快遞貨物通關業務或廢止其登記。

但本次同時新增過去沒有的海運31條之1，和空運第28條之1，海、空運快遞業者如於同一年度內違反規定，經海關裁處罰鍰金額合計達新台幣20萬元者，屬「違規情節重大」，海關應依關稅法第87條規定，停止六個月以下海、空運快遞貨物通關之業務；合計達新台幣50萬元者，應廢止其登記。

財政部說明，海、空運快遞業者於本辦法2月4日修正生效前違反規定經海關裁處罰鍰的金額，可不計入前項20萬元或50萬元的罰鍰合計金額。

財政部部長莊翠雲1月31日就任，這也是她就任後第一個發布的條文修正。