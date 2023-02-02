每個人的性格、價值觀都不同，就算發展成情人關係，還是需要經過磨合，才可能修成正果，但有些男女個性天生差很多，在一起反而容易鬧得不愉快。《搜狐網》近日分享3組相剋的生肖，他們性格天差地遠，在一起容易發生爭執，還可能影響財運與健康運。

1、 生肖虎＆蛇

生肖虎喜歡握有主導與話語權，無論什麼事情都想做決定，而生肖蛇雖然話不多，但他們同樣是很有想法的人，個性也很強勢，會堅持自己的看法，甚至不肯妥協，當生肖虎遇到蛇時，兩人經常為了做決定而發生爭執，甚至出現鬧翻的情況，無論情人、朋友或同事關係，經常吵架導致關係變差，生活品質與工作效率恐會越來越差。

2、 生肖雞＆馬

生肖雞個性活潑外向，一到假日總想往外跑，而生肖馬則是持家能幹類型，總是想待在家整理家務，兩者個性差很多，兩人若是交往結婚，長久下來生肖雞會覺得生活很無聊，甚至想天天往外跑，嘗試新的人事物，雙方對家沒共識與向心力，生活不和睦，自然就難帶進錢財，生肖馬看不過對方的行為而生氣，身體也會變得不好。

3、 生肖豬＆兔

生肖豬個性不拘小節，而且做事態度比較隨意，反觀生肖兔追求完美，無論什麼事情，都想做到最好，與生肖豬的性格完全相反，兩人若是交往，甚至是結婚，婚後經常會因處事態度而發生爭執，每天一直吵架，心情也不可能太好，家庭氛圍差，財神自然也不可能進家門，建議他們交往時要慎重考慮，試著去了解對方性格，不適合就分開。