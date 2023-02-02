《不可能的任務7》、《捍衛任務2》團隊打造的動作片《殺手迴戰》（Assassin Club）由曾《玩命快遞：肆意橫行》動作名導卡尼爾戴麥納（Camille Delamarre）執導，邀請《紳士追殺令》亨利高汀 （Henry Golding）和《普羅米修斯》歐蜜瑞佩斯（Noomi Rapace）共同演出，故事描述一名即將金盆洗手的精英殺手接到最後一個任務，沒想到內容是要他跟其他6名殺手互相殘殺，6名殺手都有不同的專長。

現年35歲的亨利高汀因為演出《瘋狂亞洲富豪》而聞名，其後又演出《紳士追殺令》、《特種部隊：蛇眼之戰》等夯片，是目前全球影壇最炙手可熱的亞裔男星之一。這次他將挑戰比《特種部隊：蛇眼之戰》難度更高的武打場面，槍戰、近身格鬥、飛車追逐樣樣來，然而，亨利高汀還有更遠大的夢想，在英國出生的他於近日的金球獎紅毯上，自爆希望能加入「007系列」，亨利高汀表示：「我很想加入龐德宇宙，但不一定要扮演龐德……讓我們一起進入這個世界玩吧。」更打趣道：「要有一點神祕感，一點吸引力，還要有好看的外貌……我已經拍過一些動作片了，這不會太難。」

值得一提的是，亨利高汀不只拳腳功夫過人，連外貌也獲得「科學認證」，英國整形醫生茱莉安德史爾瓦（Julian De Silva）運用大數據分析，推算出「全球最帥十大男性」，而亨利高汀也名列其中，跟《雷神索爾系列》克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、《蝙蝠俠》羅伯派汀森（Robert Pattinson）並列。

除了亨利高汀和歐蜜瑞佩斯之外，《殺手迴戰》還有2位知名影星參與演出，首先是以《自殺突擊隊：集結》中「捕鼠人2」一角聞名的葡萄牙女星丹妮拉梅爾基奧（Daniela Melchior）將飾演亨利高汀的女友，亨利高汀為了保護她不擇一切手段。近年星運大開的丹妮拉梅爾基奧，也將在今年的《玩命關頭10》和《星際異攻隊3》等好萊塢強片登場。另外，還有《侏羅紀公園系列》的「亞倫博士」英國資深男星山姆尼爾（Sam Neill），他將飾演亨利高汀的導師兼經紀人，城府極深的氣質，令人懷疑他背後是否有其他陰謀。

《殺手迴戰》故事描述摩根（亨利高汀飾）是一名精英殺手，即將金盆洗手的他受雇在世界各地殺死六個不同的目標，而摩根很快就意識到，他們彼此都是被雇來互相殘殺的殺手，在師傅考德威（山姆尼爾飾）的協助下，摩根必須打敗福克（歐蜜瑞佩斯飾）等六名擁有不同專長的殺手，以保住自己和女友的性命。電影將於2月24日搶先全美在台上映。