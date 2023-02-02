陳建仁上任閣揆，前台南縣長蘇煥智今天質疑，蔡英文總統將成為地下行政院長，之前的閣揆賴清德、蘇貞昌的政治歷練都比小英強，所以小英的介入比較謹慎，陳建仁接任後蔡英文就可以更自由介入發揮，尤其又有鄭文燦當副院長。不過賴清德若提前取得代表民進黨參選總統的資格，蔡英文「跛腳化提前將是必然趨勢！」

陳建仁內閣於1月31日正式交接上任。蘇煥智指出，從2022年11月26日民進黨在地方選舉大挫敗，拖了二個多月，蘇貞昌終於總辭；換陳建仁組閣。這種歹戲拖棚浪費時間內閣改組模式，可以說是2018年的翻版，也是蔡英文的「想想模式」。既然蔡英文辭黨主席仍然無法交代執政不利，那內閣改組勢所必要，為何不能明快處理呢？

新上任的陳建仁內閣，他分析有七個特點，首先是行政院長組閣權形式化，從這一次行政院副院長及各部會首長、政務委員的任命實務來看，完全是由蔡總統主導這一次內閣的改組名單；陳建仁只有照單接受的份。行政院長淪為總統的執行官。

至於陳建仁是否可能挑戰賴？他認為，看來陳建仁似乎挑戰賴的意願應該不高。不過也不能排除坐轎的人意願不高，但抬轎的人興致勃勃。民進黨初選登記時程如果提早到三月份，可能陳建仁參選的正當性不高。但如果拖到四、五月可能就產生變數。

蘇煥智指出，陳建仁組閣，蔡英文成為地下行政院長，陳建仁比較沒有很強的政治歷練，賴清德、蘇貞昌時代，他們的政治歷練都比小英強，所以小英的介入比較謹慎。但陳建仁接任後蔡英文就可以更自由介入發揮。尤其有鄭文燦當副院長，蔡英文把鄭視為老弟，信任度高；鄭文燦又可彌補蔡英文、陳建仁在基層民意及政治歷練及判斷的不足。

他感慨，此次改組幾乎有四分之三的部會首長、政次、及政務委員全部留任，可以說換湯不換藥，新瓶裝舊酒。民進黨九合一選舉大敗二個月來，蔡政府的決策模式及心態仍然停留在小圈圈內的決策模式，沒有開放心胸聽取不同意見的心態。如果這種心態繼續，恐怕民進黨是白白浪費一年完全執政的寶貴良機。

蘇煥智認為，這次改組除了既得利益維護外，在人事分配上比較像是蔡英文避免跛腳的改組方案。這樣的佈局對鞏固蔡英文的領導中心到底能維持多久呢？如果賴清德提前取得代表民進黨參選總統的資格，屆時許多公職人員及公務人員都會自動向賴清德輸誠靠攏。而蔡英文、陳建仁、鄭文燦的角色將被形勢所迫需扮演輔選的角色，「跛腳化提前將是必然趨勢！」

至於蔡英文如何把握她的最後一年？他奉勸蔡英文，謝幕的時候總是會到的！剩下最後一年多到底要留下什麼？要不要解決青年困境，不婚不生少子化、高房價、高租金的困境？要不要解決許多中年人為照顧父母而辭掉工作的無奈而儘速實施完整的長照保險？公門好修行，但如果「尸位素餐」只是圖利朋黨，也是罪過！