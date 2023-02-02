台北市副市長李四川1日拋出增設北市公共垃圾桶問題，但前副市長黃珊珊表示，更多的是里長希望不要再設置，呼籲不要民粹式地倉促上路。相對於黃珊珊PO出紐約垃圾堆滿地的照片，國民黨立委洪孟楷也分享內湖捷運站口垃圾桶滿出來的景象，他強調唯一可能就是附近的需求量太大，公用垃圾桶無法滿足市民隨手丟垃圾的需求，他肯定研議增設垃圾桶，希望蔣市府能夠大刀闊斧地進行，讓台北市有首都的格局跟高度。

黃珊珊今(2日)在臉書發文指出，垃圾費隨袋徵收如果要依照民意做民調，這項政策永遠不可能實現。疫情期間，因為要保護清潔隊員，所以市府收起了近九百個路邊垃圾桶，後來部份恢復，但是更多的是里長希望不要再設置。台北市民已經很習慣把隨身垃圾帶回公司或家裡丟棄，這是市民的驕傲，如果要增設垃圾桶，也並非當務之急，應該了解整體政策的來龍去脈，政策執行面與清潔隊負擔問題，而非民粹式的倉促上路。

「先說一個真實的故事，在去年選舉七月發生的。」洪孟楷今(2日)則在臉書提到，蔣萬安候選人當時邀請他跟李貴敏擔任發言人，晚上一起到內湖做網路直播，結束後約九點左右。他步行到附近的捷運站，卻在站口旁的發現垃圾桶已經堆到滿出來，地上還散遍垃圾。這實在很難想像是2022年的台北街頭捷運站旁，當下他隨手拍了照，並且傳給當地的黨籍市議員，希望蔣萬安當選台北市長，絕對應該研究怎麼樣解決這個問題。

洪孟楷表示，看照片裡的垃圾，並不是居家垃圾，有些便當可能是吃完之後就順手丟入。他也相信以台北市清潔隊員的辛勞跟努力，絕對不可能放任一兩天都沒有打掃，所以唯一有可能的狀況，就是附近的需求量太大，兩個公用垃圾桶實在無法滿足市民隨手丟垃圾的需求。

「有需求要解決，有兩個路徑。一是減少需求、一是增加供給。」所以他肯定，現在願意研擬增加公用垃圾桶數量來讓民眾使用，並且配合宣導來降低民眾製造垃圾後的數量。這兩者都是可行而且直接的方法，過去沒有做到，蔣萬安市長上任之後，看到問題想要解決，當然值得鼓勵！

洪孟楷強調，也許垃圾桶在某些人眼中是小事，但令他訝異的是台北市的街頭怎麼會放任這樣的景象發生。他是新北立委，也不希望這樣的景象有一天會發生在新北市，所以從根本解決問題覺得有其必要性。

他直言，今天貼出這張照片不是要檢討過去的柯市府，柯文哲八年任內有建設、當然也有不足之處；但重點是現在是蔣萬安執政，任何還可以再進步的地方，都希望蔣市府團隊能夠大刀闊斧地進行，所以能夠研議增加公用垃圾桶，配合宣導及相關配套，是一個良好的方向。讓台北市有首都的格局跟高度，在疫情逐步開放的時候能有更多的國外觀光客來，不會再看到這樣的景象，這就是雙北共好的一個向前邁進的象徵！