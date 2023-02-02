美媒《商業內幕》（Business Insider）1日報導說，專門擅長在邊遠小島上作戰的美軍陸戰隊，很快將被部署在距離台灣很近的周邊地區。此舉反映出美國及其盟友正在為中國大陸可能針對台灣的侵略行動在做緊張的準備。

美國國防部長奧斯汀上個月宣布，美國將在2025年前，把目前駐守在日本沖繩島上的一支美軍陸戰隊部隊重組為「濱海作戰團」，並將根據「目前以及未來的威脅環境」為該團配備「先進的情報、監控和偵察」能力，以及反艦武器。

美國之音2日引據報導說，這支將被稱為「第12美軍陸戰隊濱海作戰團」的部隊是計畫部署於印太地區三個濱海作戰團之一。首個美軍陸戰隊濱海作戰團（MLR）組建於2022年3月，目前部署在夏威夷。這支番號為「第3美軍陸戰隊濱海作戰團」的部隊組建僅幾個星期後，就曾前往菲律賓，與菲律賓武裝部隊舉行「肩並肩」（Balikatan）年度大型聯合軍演。

《商業內幕》還報導，去年5月，「第3濱海作戰團」團長布雷迪（Timothy Brady）上校在華府舉行的一次現代美軍陸戰隊會議上表示，美菲「肩並肩」聯合軍演已經舉行37次，因此「沒有什麼新鮮的」。他說，「真正新鮮的是美軍陸戰隊濱海作戰團組建後，首次任務就破天荒參加了這次演習。另一個新鮮之處則是我們實際運作的關鍵地形。」

布雷迪解釋說，過去美菲肩並肩演習都是在菲律賓中部舉行。「這一次我們卻往北走很遠，到了呂宋島的北部的卡加延省（Cagayan），在阿巴里鎮（Aparri）這樣的地方…可以望見菲律賓與台灣之間的呂宋海峽。」

布雷迪率領的濱海作戰團今年4月還將重返菲律賓，參加今年度規模堪稱歷史之最的美菲「肩並肩」聯合演習，而且這一次演習的地點將是呂宋島北部的北伊羅科斯省（Ilocos Norte），這裡可以眺望與台灣一水之隔的巴士海峽。

《商業內幕》認為，美軍陸戰隊濱海作戰團重返呂宋島和未來部署在沖繩島表明，美國軍方正在越來越聚焦於能夠部署並運作於中國大陸沿海和周邊的島嶼，這也是被美方官員視為干預和挫敗中國大陸軍方武統台灣或在更大的太平洋地區戰勝解放軍的關鍵所在。

組建「濱海作戰團」是美軍陸戰隊司令柏格（David Berger）將軍2019年履新後制定的2030部隊改革計畫的一部分。根據這一計畫，美軍陸戰隊放棄了所有的包括坦克在內的「重武器」，轉而強調海軍遠征作業。而「濱海作戰團」則正是這樣一支高度機動、又難以被偵測到的輕裝部隊。這支部隊不僅可以在局勢緊張或衝突發生時迅速出動，而且還可以與其他軍兵種進行密切協調。

《商業內幕》報導說，美軍陸戰隊仍在思考和調整「濱海作戰團」的實際構成和配備，但是一般認為，它應該擁有1800至2000士兵，其作戰任務的組織，有些類似步兵的作戰營，並配備一個反艦飛彈單位。「濱海作戰團」還能支持小部隊行動，例如分散進行遠程反艦飛彈襲擊，戰機彈藥和油料補給，防空以及情報收集任務。

去年7月，美軍陸戰隊助理司令艾瑞克．史密斯（Eric Smith）將軍說，「目前存在的威脅要求你更為輕裝，更為機動，更為隱匿，否則你根本就打不了仗。」