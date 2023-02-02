台北市國際級地標建築「陶朱隱園」，正式點燈了！自2001年起於台灣各城市巡迴舉辦的台灣燈會，睽違23年後再度於2023年重返台北，座落於台北市信義區的國際地標藝術建築「陶朱隱園」，響應台灣燈會，也將自己化作這座城市的大型燈飾，妝點台北城，與台灣燈會攜手燈場世界。

中華工程今天表示，「陶朱隱園」透過建築物燈光以及四周圍籬與主樹燈等藝術光飾，傳遞台灣為全球氣候變遷祈福之心意，秉持陶朱公范蠡天下公益精神，推動高樓層種樹，吸碳一小步，抗暖一大步之理念。

中華工程表示，「陶朱隱園」的藝術光飾，以「萬物循環」與「迭代」為設計發想，建築的特殊語彙使各個觀賞角度所見的建築，都有不同的風貌，燈光以此特性打造「光影呼應，以光顯影，以影補光」並以高雅低調的暖色系光在繁華的都市中與台北城燈會互動，展現循環不止、生生不息的意象。

除了打造建築本體成為大型城市燈飾外，「陶朱隱園」亦點亮四周圍籬，並特以松高路及松勇路交界之赤桐樹為主樹燈，將樹作為環境保護之象徵，一方面與建築外牆燈光生生不息之形象互為輝映，一方面響應台灣燈會向世界發聲，提醒大家要面對地球暖化之嚴重性，主張推廣高樓層種樹，發揚陶朱公范蠡天下公益之精神，宣示吸碳一小步，抗暖一大步之理念。

夜賞陶朱燈會，日觀陶朱花卉。即將春暖花開的時節裡，櫻花、辛夷、茶花及大理花等花卉亦已紛紛在陶朱隱園綻放，為生態庭園披上新裝。大隱隱於市，身處陶朱，得因大自然的更迭而感受到一種與環境和諧共生之感。