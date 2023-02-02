對此，龍邦2日以泰山股東會召集權人的名義，輸入上傳重大訊息公告，正式宣布泰山獨立董事陳敏薰、杜英達，將於3月16日召集112年第一次股東臨時會，地點在台北市八德路的中影八德大樓演講廳。由於雙方各說各話，可能再度發生法律見解的爭議。

根據公告，此次泰山股臨會召開事由要討論董事長、總經理報告證交所裁罰違規緣由及改善情形案。台灣證交所1月3日針對泰山2022年底閃電出售金雞母全家，認為內控制度執行出現重大缺失，並違反重大訊息查證暨公開處理程序，有影響股東權益及證券價格之虞，重罰泰山200萬元，創史上最高違約金。

另外股臨會也將舉行選舉事項，全面改選董事。由於龍邦對泰山光是檯面上公告的持股比重就高達48％，掌握股權優勢，預料將拿下泰山經營權。

對此，泰山發言系統表示，該重訊是交易所開放給獨董的權限，公司不針對這則公告回應。

而泰山也針對公司未即時公告審計委員會通過召集股臨會之決議，提出說明。表示因股東會召集公告上傳公開資訊觀測站以週知全體股東，本係公司之權責，公司自應本於對個案事實是否合法、合規予以審視後，依法辦理上傳公告或不予上傳公告，以維護公司及全體股東之權益；若因個案發生召集權人與公司間之爭議，應由爭議雙方循協商或司法救濟之途徑辦理。