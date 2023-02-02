為促進海洋產業發展、兼顧環境永續目標，行政院會今（2）日通過海洋委員會擬具的「海洋產業發展條例」草案，將函請立法院審議。行政院長陳建仁說，期盼此次草案能賦予海委會扮演海洋產業政策統合協調的功能，有助促進海洋產業發展，並兼顧環境永續目標。

海洋委員會主委管碧玲表示，提出此條例草案的目的在統合各部會推動海洋產業的力量，明確海洋產業類別與機關權責，讓政府各部門都能各司其職，輔導所屬產業從業人員及促進其發展。

海委會為建立海洋產業發展的良好基礎，正在整合全國海洋資訊調查工作，設置「國家海洋資料庫」，提供海洋產業基礎數據資訊，協助發展規畫所需，另搭配政府優惠融資與信用保證機制、研發與人才培育支出減稅、國內未產製機器設備免徵關稅及引領產業群聚之園區或專區設立，希望有效推動海洋產業的升級與創新。