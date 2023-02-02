改編自暢銷小說〈The Last Thing He Told Me〉的愛情懸疑影集《殘句線索》，由好萊塢女星瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）﻿親選自她的「Reese's Book Club 」書單，並由其擁有的製片公司Hello Sunshine製作，影集由珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）主演並身兼監製。

故事講述一名為人繼母的妻子漢娜（珍妮佛嘉納飾演）以為終於找到一生摯愛，在某天丈夫歐文突然離奇失蹤後，她渴望且剛得到的平凡小家庭就此有了遽變。不僅得找出丈夫失蹤的原因，還得面對正值叛逆青春期的16歲女兒貝莉，由在影集《東城奇案》中有著出色演出的澳洲新生代演員安格瑞萊斯（Angourie Rice）飾演，而她正巧有著解開謎題的關鍵。

原著小說作者勞拉戴夫（Laura Dave）和曾以《驚爆焦點》獲得奧斯卡最佳原創劇本的喬許辛格（Josh Singer）共同改編，這也是這對才華洋溢的賢伉儷初次攜手執筆同一部作品，由新科導演《沼澤謀殺案》奧利維亞紐曼（Olivia Newman）執導。

《殘句線索》共7集， 4月14日首播2集，每週五在Apple TV＋ 更新。