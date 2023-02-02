屏東限量送的育兒包僅剩154份，縣府預計將於2月中旬贈送完畢，呼籲新手爸媽要搶要快。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府為促進生育率，繼送6000元好孕車券後，去年5月1日起幫新生兒辦理出生登記的新手爸媽可獲贈市值近3000元的育兒包，限量3000份，而截至上月止，育兒包僅剩154份，縣府預計將於2月中旬贈送完畢，呼籲新手爸媽要搶要快。

屏縣府指出，去年5月1日起，凡是在屏東縣各戶政事務所辦理出生登記且父母一方設籍在屏東縣者，即贈送一份限量育兒禮物祝賀新生兒的到來，包含育兒包及育兒手冊等，而新生兒祝賀禮推出後即大獲好評，截至今年1月31日止，限量3000份的育兒包僅餘154份，即將於2月中旬贈送完畢。

縣府表示，「育兒包」主要考量嬰兒時期外出要攜帶的物品相當多，所以大容量且方便拿取物品的包款是這款育兒包的設計重點，並且附有斜背帶、減壓護肩墊及防濕尿布墊等貼心配件，而在材質及顏色方面，選用耐髒、防水及灰藍色的中性風格配色，時尚與實用兼具。

此外，跨局處整合印製的「育兒手冊」，提供屏東縣各項友善育兒政策資訊，例如：產後衛教諮詢、腸胃炎病毒介紹、育兒津貼、托育費用補助、托育服務資源、到宅母嬰照護月嫂服務、育嬰相關權益、育兒租金、住宅補貼等。

民政處表示，專為屏東縣爸媽設計的育兒包，裝載屏東縣政府滿滿的祝福，請符合資格欲領取好禮的爸爸媽媽們，盡快至戶政事務所申辦出生登記。