「家戶購屋比」反應當地房市買氣熱絡的指標，六都中桃園市家戶購屋比高達5％，台中市4.9％居次，新北、台南、高雄約在3％多，台北市則以2.7％在六都中敬陪末座。

信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，去年買賣移轉棟數衰退與家戶持續增加，使家戶購屋比出現明顯衰退，桃竹及台中仍是購屋活力較強的都會區，就業機會多、人口結構年輕，更多的自用需求帶動家戶購屋比高於其他城市。

若以個別行政區觀察，台北中山4.3％、新北八里8.9％、桃園龜山10.5％、台中烏日9.9％、台南安平7.3％、高雄前金8.4％，則為六都中購屋最為熱絡的行政區。此外，一些以重劃區為主的新興城鎮，如新北兩大新市鎮林口、淡水，台中的三大屯區，以及桃園觀音等地，家戶購屋比也都超過6％。

大家房屋企研室副理郎美囡分析，不少房價相對於核心行政區較低的區域，吸引購屋客進場購屋，新興重劃區新推案量增加、且進入交屋高峰期，相比於當地家戶數，不動產買賣更為頻繁。以桃園龜山來說，由於A7重劃區大量推案進入交屋高峰期，加上房價水準比起機場捷運A8、A9站周邊低，吸引自住人口逐漸匯集。

全台新興重劃區城鎮家戶購屋比多在4％以上，不過一些商圈發展成熟飽和、房屋老舊更新腳步緩慢，人口外移嚴重、或高房價缺房屋交易動能的區域，家戶購屋比則在2.5％以下，六都家戶購屋比最低的10個行政區中，台北市就占了5名，分別為士林、文山、松山、大安、信義，此外，如新北永和、桃園大溪、台中潭子、高雄小港等地，購屋動能亦較低。