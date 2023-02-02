迎接西洋情人節，瓦城泰統集團旗下六大品牌聯手以「初戀__派對 Sync With Love」為主題，自2月3日至2月19日限量開賣三款季節限定的新鮮大湖草莓飲冰品。精心挑選大湖鮮採草莓，以新鮮草莓獨有酸甜口感、香氣打造出甜蜜感滿分的「紅寶石草莓泰奶」、氣息香甜入口清新的「草莓柚香泡泡飲」，以及舖滿草莓、奔放熱烈的「草莓喳喳冰」，分別詮釋初戀中炙熱濃烈的情感與酸甜交織，回到初戀青澀且甜蜜的瞬間。此外，為了助攻情人節戀愛氛圍，情人節限定的三款「草莓系」飲冰品更附上讓人心動滿點的「撩」語錄，妝點怦然心動的戀愛氛圍。

2月3日起登場的「初戀＿派對 Sync With Love」，全台瓦城（含EXP）與非常泰獨家販售的「紅寶石草莓泰奶」售價149元，結合經典香濃泰奶與特製Q脆紅寶石，搭配綿密奶蓋與草莓乾果粒，多重甜蜜口感，讓人每一口都能品嘗滿滿的幸福。

1010湘（含食堂）、時時香、YABI KITCHEN及月月Thai BBQ則是推出售價129元的「草莓柚香泡泡飲」，精選的新鮮草莓、淡淡柚香與氣泡口感，組合成清爽鮮甜的好滋味；瓦城集團更一口氣在旗下所有餐廳品牌（不含大心）推出草莓控不能錯過的限定冰品，「草莓喳喳冰」售價259元，以口感Q脆的紅寶石及香甜草莓冰淇淋為基底，豪氣鋪滿的新鮮草莓，讓有情人擄獲另一半味蕾的同時也能贏得芳心。

為感謝百貨顧客支持，瓦城泰統集團攜手新光三越，於「初戀＿派對 Sync With Love」活動期間加碼祭出「SKM會員限定優惠」，凡出示新光三越會員《APP登入畫面 + SKM Line電子優惠券》，即享情人節限定冰品「草莓喳喳冰」，原價259元、嚐鮮價199元。使用電子優惠券消費加碼再抽《新光三越商品禮券1,000元》3名。