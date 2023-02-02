主要亞幣近日的反彈也受到政策利率的調升放緩有關。牛津經濟研究院研究涵蓋的13個亞洲經濟體中，只有韓國、印尼和泰國在1月份調升政策利率，且僅調升25個基點、即1碼，反映出這3個國家現在都已經結束貨幣緊縮週期。估計接下來還會升息的央行，以澳洲和菲律賓為限，因為需要克服仍高居8％的通膨率。牛津預計，兩國央行在第一季底之前，將各自的政策利率進一步上調50個基點。

相對於雙率政策的轉向，牛津團隊指出，亞太地區大部分經濟體的出口、工業活動，在2022年第四季大幅下滑，反映了全球IT/電信行業的急劇下滑以及更廣泛的世界經濟的逐漸疲軟。隨著發達經濟體景氣停滯不前，亞太地區的商品出口估計在2023年的大部分時間呈現低迷。唯一的利多是中國大陸的重新開放，將能提振亞太地區的旅遊經濟。

牛津團隊指出，2022年12月份的通膨率，總體亞洲區相當穩定，不少經濟體的通膨年增率在10月、11月出現下降。近三個月來，亞洲匯率的走強帶來新的情勢，隨著供應鏈問題緩解、全球需求疲軟和能源價格下跌，應該會增加對商品價格的通貨緊縮壓力。