又傳出無預警停電消息！基隆市仁愛區今（2）日下午5點左右，有320戶突然失去電力供應，台電表示，是壽山路、正信路、正義路、信二路一帶環路系統事故，而停電路段大多位於衛生福利部基隆醫院周邊鬧區，導致許多商家大受影響，且正逢下班時間，不少上班族摸黑回家。

台電基隆營業處表示，今日下午大約5點左右收到停電通報後，已即刻派員前往現場處理，不過停電的詳細原因仍有待調查。而為了縮短停電戶被影響的時間，將逐步縮小停電影響範圍，搶修過程中也將陸續恢復局部區間供電。