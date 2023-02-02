宜蘭縣大同鄉牛鬥清水橋上1日下午3時許，驚見1隻高約2.5米的鴕鳥逛大街

昨(1)日下午3時許，在宜蘭縣大同鄉牛鬥清水橋上驚見1隻約2.5米的鴕鳥在橋上奔跑，後方駕駛看見驚喊「不要、不要」、「在賽跑、賽跑」、「牠在擋我的路」，深怕撞上鴕鳥，橋上的其他車輛則小心翼翼地繞過鴕鳥；對此，飼主表示，這隻鴕鳥名叫「乖乖」，因為昨日剛好有客人來農場用餐，最後「乖乖」不捨客人離開才追了出去，他便趕緊騎機車追了出去要把「乖乖」帶回農場。

從影片中可見，駕駛發現前方有之2米高的「路霸」鴕鳥，而前方1輛黑色轎車正打算要繞過該隻鴕鳥時，他擔心的急喊「不要、不要」，接下來，黑色轎車便在對向車道加速，而鴕鳥竟然也開始拔腿狂奔，速度之快讓他喊著「在賽跑、賽跑」，看著鴕鳥漫無目的地往前跑，他也笑稱鴕鳥「要去哪裡」，接著鴕鳥便放慢速度，他也差點撞上鴕鳥驚喊「牠在擋我的路」，最後，鴕鳥便從他的車子右側走離開。

據了解，飼主表示，這隻雄性鴕鳥名叫「乖乖」，大約1歲半，在農場裡跟客人互動都非常良好，昨天下午正好有客人到農場用餐，其中一位小朋友和乖乖互動非常好，結果後來客人開車離開時，乖乖捨不得小朋友走，竟追車到馬路上去，他便立刻騎機車追出去，趕緊將乖乖帶回農場，這次是乖乖第一次追著客人的車子出去，他強調，以後會特別注意，避免類似的情況發生，未來也打算給乖乖找個老婆，生一窩小駝鳥讓農場更加熱鬧。

宜蘭縣政府警察局三星分局表示，該鴕鳥竄出路面與車爭道，事後飼主立即將其帶回看管，但鴕鳥的行為已造成妨害交通，將依道路交通管理處罰條例第84條，處所有人300元以上600元以下罰鍰。

另用路車輛因閃避鴕鳥造成的違規行為，違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條，駕駛汽車因閃避突發之意外狀況，致違反本條例規定，以不舉發為適當。警方呼籲，家中如有飼養寵物，務必將其周全看管，避免寵物亂竄至路面引發交通事故。