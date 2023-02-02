由於客戶庫存調整仍進行中，去年耶誕假期銷售仍弱、終端景氣降溫，市場指出，今年首季，國內紡纖廠的營運都將遭遇嚴峻挑戰。
紡纖業者指出，目前台灣加工絲整體稼動率降至5成左右，不符生產成本，使得不少廠商營運轉虧損，且目前看來，此現象恐怕要維持到第二季。
除了終端景氣轉弱之外，RCEP今年上路，關稅考量下，全球品牌服飾廠要求供應鏈往東南亞移動，目前越南的加工絲產業鏈逐漸成形，使得品牌下單優先考慮越南，國內中小型紡纖廠未來將面臨更大的市場競爭挑戰。
因市場需求疲弱及農曆春節期間工作日減少，加工絲大廠宏益（1452）1月合併營收6,834萬元，較去年同期大幅減少60.98％。
由於客戶庫存調整仍進行中，去年耶誕假期銷售仍弱、終端景氣降溫，市場指出，今年首季，國內紡纖廠的營運都將遭遇嚴峻挑戰。
紡纖業者指出，目前台灣加工絲整體稼動率降至5成左右，不符生產成本，使得不少廠商營運轉虧損，且目前看來，此現象恐怕要維持到第二季。
除了終端景氣轉弱之外，RCEP今年上路，關稅考量下，全球品牌服飾廠要求供應鏈往東南亞移動，目前越南的加工絲產業鏈逐漸成形，使得品牌下單優先考慮越南，國內中小型紡纖廠未來將面臨更大的市場競爭挑戰。
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