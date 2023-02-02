一名男子在網路上認識謊稱18歲的國中少女，兩人相約到住處喝酒聊天，男子性慾高漲竟要求少女打手槍、口交，還企圖硬上，事後少女表示男子不顧她抗拒「一直想督進來」，後來她不斷強調自己下體疼痛，並藉故離開才逃離狼爪。法官勘驗事證認為少女謊報年紀且外型難以辨認是國中生，因此未依《兒童及少年福利與權益保障法》加重男子刑責，而依強制猥褻罪判刑8月，全案仍可上訴。

男子阿倫（化名）於2021年5月間，透過交友軟體認識年僅13歲的少女小花（化名），小花在交友軟體上謊稱自己18歲，並在阿倫的邀約下前往阿倫家。小花表示到阿倫家後，兩人先是坐在床上聊天，一開始喝酒都很正常，後來阿倫突然用力抓、捏小花胸部，並說「很大喔」，小花嚇壞往旁邊閃躲，阿倫卻把手伸到小花裙子裡面，還脫下内褲、外褲，並躺在床上，拉小花的手撫摸生殖器，要求幫忙打手槍，小花閃躲後，阿倫稱打手槍不舒服轉而要求口交，被小花拒絕。

小花還原當下表示「他一直想要督進來，他就繼續用手指弄」，指阿倫用手指插入她的陰道，生殖器有碰到下體，「好像有一點點插進去生殖器，因為我覺得很痛，後來我就說我要離開了」小花強調在這段過程中，因為疼痛和害怕而流下眼淚，且看見阿倫的手臂、胸口、小腿都有刺青，害怕自己遭遇不測，後來小花離開後馬上傳訊「救命」給母親，才逃離現場。事後小花因病住院，向社工談論此事，才揭發阿倫的獸行。

阿倫證稱，自己和小花當天第一次見面，當時兩人聊到性方面的話題，阿倫伸手觸碰小花胸部並說「很大喔」，反指小花當下反應自豪且毫無反抗，否認將手指、性器放入小花下體。

法官勘驗各項事證認為，小花謊報年齡，外型上也難以明確辨識為未成年人，因此未依《兒童及少年福利與權益保障法》加重阿倫刑責，全案依強制猥褻罪判刑8月，可上訴。

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