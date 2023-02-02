河濱公園濕地、灘地豐富的生態，為候鳥南遷避冬提供最佳的棲息環境。（Facebook臉友何花拔提供）

候鳥往南遷徙避冬時常常在這裡休息覓食，享用濕地、灘地提供的魚蝦貝類大餐。（Facebook臉友何花拔提供）

大漢溪與新店溪交匯口區域，是國家重要濕地區域範圍，候鳥往南遷徙避冬時常常在此休息覓食。今年1月在華江河濱公園發現3隻遠道而來稀有嬌客「卷羽鵜鶘」，吸引許多攝影愛好者前來拍攝。卷羽鵜鶘遷徙通常不會經過台灣，在台灣屬於迷鳥等級。

卷羽鵜鶘是受「非洲－歐亞大陸遷徙水鳥保護協定」保護的物種，中國大陸的東南沿海是卷羽鵜鶘度冬地之一，大概每幾年才會出現一次跨過海峽來台度冬，這次在板橋華江河濱公園一次出現3隻，大批鳥友及攝影愛好者聞訊，紛紛到場補捉卷羽鵜鶘飛行及覓食珍貴畫面。

卷羽鵜鶘身長達1.7米、翼展可超過3米，平均重11至15公斤，是一般可飛行鳥類中「重量級」種類。「卷羽」是形容牠們頸上的卷起羽毛，卷羽鵜鶘會在水面上游泳，並以其巨大的喙來捕魚，捕魚時喉囊會張大，讓人聯想到西方送子鳥的大嘴布包嬰兒意象，但實際上有著送子鳥傳說的是歐洲白鸛，並不是卷羽鵜鶘。

新北市高灘地工程管理處表示，卷羽鵜鶘在19、20世紀曾受到獵捕以及濕地環境破壞之故，全球族群大幅度的下降。這次發現卷羽鵜鶘在大漢溪捕魚覓食，顯示新北市努力維持友善鳥類生態的棲地環境有顯著成效。