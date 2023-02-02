薔薔突然拿出內褲，證明自己沒穿內褲。（羅永銘攝）

薔薔今火辣出席許維恩攝影品牌開幕酒會，她身著緊身低胸、側面薄紗洋裝，火辣秀S曲線，還突然拿出內褲證明自己真的沒穿內褲，不改一貫大膽作風。

她日前分享日本遊記，在淺草某一店家扮花魁被坑上萬日圓，引起不少討論，她率真回應：「我就是把每一個旅行當成日記，把我遇到的事情都拍下來，那就是我的感覺，他們回應什麼我不管，而且他們收錢、要求什麼的我都配合，錢都給他了，我自己murmur還不行呀。」

賈永婕出席酒會，相當有氣質。（羅永銘攝）

賈永婕的婚紗店和許維恩的攝影品牌UMO「優墨攝影」合作，今她也出席開幕酒會。疫情嚴重期間她成立「美少女協會」募款，為台灣醫療盡心盡力。她說截至目前協會共募得4千多萬元的善款，可用餘額有2千多萬，目前疫情已經趨緩，她將把善款用在偏鄉醫療設備的添購，「一些大城市大醫院已經沒有燃眉之急，會盡量幫忙偏鄉醫院。」

網友常對她的義舉酸言酸語，但賈永婕相當豁達說：「這把年紀不會在乎網友理不理解，我可以正大光明說這些善款救了很多人寶貴生命，當初想要做好事的時候，就已經有承擔的勇氣了。」

今年過年賈永婕和老公、14歲兒一起到日本滑雪，她感覺到兒子長大了，除了身高激增10公分像個男人以外，這次滑雪兒子也懂得照顧她。她一臉欣慰地分享，滑雪時不小心手機掉了，老公去找手機，還特地交代兒子要帶家人滑雪，兒子當時轉頭對她說：「媽媽妳要跟著我滑。」她感動不已說：「以前都是我們跟他說要跟好媽媽，沒想到這次是他跟我說要跟好；而且到每個岔路口，都停下來告訴我們方向要怎麼走。」

14歲正值叛逆期，賈永婕說兒子偶爾還是會被賀爾蒙控制，講話像小屁孩，但目前為止都還OK，沒過於叛逆，唯獨「這件事情」過不去，賈永婕一臉歉意笑說：「他會要我不要再把他的事情拿到媒體上講，因為同學會問。」