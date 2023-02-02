金曲歌后「娃娃」魏如萱今年5月要開演唱會，趁過年還有空的時候，帶兒子到日本玩，沒想到大吃大喝後，竟把牛仔褲底撐破，崩裂後超悲劇畫面曝光，讓網友看了哭笑不得，還有人建議她「演唱會穿裙子就好啦」。

魏如萱日前在IG分享帶著兒子到日本過年的照片，有一起看雪、去迪士尼和在東京大吃美食等，母子互動相當溫馨；不過，日前魏如萱緊急發文，曬出一件牛仔褲的崩裂照片，激動地表示，「我的牛仔褲破掉了！！！」，畫面中牛仔褲底破了超大洞，已經無法再穿上的地步。

對此魏如萱更無奈地說，「好啊胖歪啊死定啦」、「要開演唱會還在那邊褲底破幾康」，因為她不久前才宣布，今年5月將要重返台北小巨蛋開唱，沒想到過年期間胖到牛仔褲都抗議了。許多粉絲都紛紛留言安慰她，「代表妳水噹噹，褲底才會破幾康」、「沒關係，演唱會都穿裙子就沒這問題」、「不要浪費它的犧牲，趕快寫首歌」、「可以換新褲子了」。

魏如萱在2020年以專輯《藏著並不等於遺忘》奪下第31屆金曲獎最佳國語女歌手獎，終於在第4次入圍登上歌后寶座；而令人印象深刻的是，她也是該屆的頒獎典禮主持人。