「美國驚奇大馬戲團」週五將登上台北小巨蛋演出，匯集全球特技表演菁英，融合奇光幻影多媒體視覺，打造歡樂魔幻熱鬧氛圍，為當代馬戲團創建別於以往的娛樂體驗。 摩托車於高空繩索展現特技，是許多其他馬戲團表演沒有的元素，摩托車高空繩索特技更直接騎到觀眾席，製作總監費南多．奎維多開心的表示：「高空迴旋風暴摩托車，是表演中與眾不同的地方。」
「美國驚奇大馬戲團」表演團隊已經抵達台北小巨蛋，為一連三天5場演出做準備，要在開春第一週，帶給台灣觀眾最刺激、歡樂的觀賞體驗。
「美國驚奇大馬戲團」團隊的創意能量來源，同時也是幕後最大功臣，製作總監費南多．奎維多與特技演員「阿根廷高橋傳統特技－塞巴斯堤安．薩亞戈」、「摩托車高空繩索特技－蘿拉．普羅德」、「極限單車＆花式彈簧跳床特技－坦納．馬克利」在彩排記者會後受訪，成員們皆表示此次來到台灣演出，非常開心也很期待，希望能展現最完美的一面，也希望觀眾都能享受其中。
表演即將在3日登場，團隊成員皆全心投入彩排，每個細節絲毫不敢馬虎，除了欲呈現馬戲團經典表演外，也將突破你我的想像疆界，帶領大家進入異世界的奇幻旅程！華麗的演員陣容加上專業的特技，想必會為大家帶來一場場心跳爆擊的驚奇表演。
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