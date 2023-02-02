「美國驚奇大馬戲團」週五將登上台北小巨蛋演出，看了讓人屏息呼吸的摩托車高空繩索特技於彩排中特別吸睛。（鄧博仁攝）

「美國驚奇大馬戲團」週五將登上台北小巨蛋演出，看了讓人屏息呼吸的摩托車高空繩索特技於彩排中特別吸睛。（鄧博仁攝）

「美國驚奇大馬戲團」週五將登上台北小巨蛋演出，看了讓人屏息呼吸的摩托車高空繩索特技於彩排中特別吸睛。（鄧博仁攝）

「美國驚奇大馬戲團」極限單車超級巨星是一個結合滑板車和自行車特技表演者組成的劇團，以表演雜技和挑戰危險邊緣為名。（鄧博仁攝）

「美國驚奇大馬戲團」馬蘭波高喬特技舞團匯集精英舞者和表演藝術家，皆是來自阿根廷南美的牛仔們，被稱之為高喬人。他們曾經於美國達人秀和英國BBC的保羅丹尼爾斯秀展現高喬舞和武器的結合表演，舞者們揮舞傳統的印加流星錘武器，以驚人手速旋轉至超過90英哩／小時。（鄧博仁攝）

「美國驚奇大馬戲團」馬蘭波高喬特技舞團匯集精英舞者和表演藝術家，皆是來自阿根廷南美的牛仔們，被稱之為高喬人。他們曾經於美國達人秀和英國BBC的保羅丹尼爾斯秀展現高喬舞和武器的結合表演，舞者們揮舞傳統的印加流星錘武器，以驚人手速旋轉至超過90英哩／小時。（鄧博仁攝）

「美國驚奇大馬戲團」馬蘭波高喬特技舞團匯集精英舞者和表演藝術家，皆是來自阿根廷南美的牛仔們，被稱之為高喬人。他們曾經於美國達人秀和英國BBC的保羅丹尼爾斯秀展現高喬舞和武器的結合表演，舞者們揮舞傳統的印加流星錘武器，以驚人手速旋轉至超過90英哩／小時。（鄧博仁攝）

「美國驚奇大馬戲團」馬蘭波高喬特技舞團匯集精英舞者和表演藝術家，皆是來自阿根廷南美的牛仔們，被稱之為高喬人。他們曾經於美國達人秀和英國BBC的保羅丹尼爾斯秀展現高喬舞和武器的結合表演，舞者們揮舞傳統的印加流星錘武器，以驚人手速旋轉至超過90英哩／小時。（鄧博仁攝）

「美國驚奇大馬戲團」馬蘭波高喬特技舞團匯集精英舞者和表演藝術家，皆是來自阿根廷南美的牛仔們，被稱之為高喬人。（鄧博仁攝）

挑戰你的腎上腺素，顛覆想像力的「美國驚奇大馬戲團」從2月3日到2月5日，在台北小巨蛋連續三天共演出五場，而首場就在明天，表演團隊早已抵達台灣，摩拳擦掌備戰，積極進行彩排。（鄧博仁攝）

挑戰你的腎上腺素，顛覆想像力的「美國驚奇大馬戲團」從2月3日到2月5日，在台北小巨蛋連續三天共演出五場，而首場就在明天，表演團隊早已抵達台灣，摩拳擦掌備戰，積極進行彩排。（鄧博仁攝）

「美國驚奇大馬戲團」每個橋段，都挑戰觀眾腎上腺素。（鄧博仁攝）

「美國驚奇大馬戲團」每個橋段，都挑戰觀眾腎上腺素。（鄧博仁攝）

「美國驚奇大馬戲團」表演團隊已經抵達台北小巨蛋，為一連三天5場演出做準備，要在開春第一週，帶給台灣觀眾最刺激、歡樂的觀賞體驗。（鄧博仁攝）

「美國驚奇大馬戲團」週五將登上台北小巨蛋演出，匯集全球特技表演菁英，融合奇光幻影多媒體視覺，打造歡樂魔幻熱鬧氛圍，為當代馬戲團創建別於以往的娛樂體驗。 摩托車於高空繩索展現特技，是許多其他馬戲團表演沒有的元素，摩托車高空繩索特技更直接騎到觀眾席，製作總監費南多．奎維多開心的表示：「高空迴旋風暴摩托車，是表演中與眾不同的地方。」

「美國驚奇大馬戲團」表演團隊已經抵達台北小巨蛋，為一連三天5場演出做準備，要在開春第一週，帶給台灣觀眾最刺激、歡樂的觀賞體驗。

「美國驚奇大馬戲團」團隊的創意能量來源，同時也是幕後最大功臣，製作總監費南多．奎維多與特技演員「阿根廷高橋傳統特技－塞巴斯堤安．薩亞戈」、「摩托車高空繩索特技－蘿拉．普羅德」、「極限單車＆花式彈簧跳床特技－坦納．馬克利」在彩排記者會後受訪，成員們皆表示此次來到台灣演出，非常開心也很期待，希望能展現最完美的一面，也希望觀眾都能享受其中。

表演即將在3日登場，團隊成員皆全心投入彩排，每個細節絲毫不敢馬虎，除了欲呈現馬戲團經典表演外，也將突破你我的想像疆界，帶領大家進入異世界的奇幻旅程！華麗的演員陣容加上專業的特技，想必會為大家帶來一場場心跳爆擊的驚奇表演。