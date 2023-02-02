財團法人伽耶山基金會慧青學佛中心與香光山寺舉辦「香光遍路」活動，提供青年朋友另類生命體驗。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

財團法人伽耶山基金會慧青學佛中心與香光山寺舉辦「香光遍路」活動，提供青年朋友另類生命體驗。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

日文「遍路」指的是參拜朝聖之旅，財團法人伽耶山基金會慧青學佛中心與香光山寺也舉辦「香光遍路」，帶著一群年輕人騎機車朝聖香光寺7處分院，提供現代青年另類生活體驗，遇見不同的自己。

香光寺主辦單位指出，「香光遍路」意在培養青年朋友完成目標的耐力，及團隊合作的精神，多位青年朋友在志工、夥伴的陪伴下，從1月30日至今天共花了4天時間，騎機車從台北一路南下，透過參訪、朝聖香光7處道場的過程，除一路與菩薩同行，也創造青年朋友生命旅程的美好回憶。

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