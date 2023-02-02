新北市警中和分局中原派出所張姓員警，去年3月盤查林姓男子駕駛、懸掛偽造車牌的賓士車時，林男拒檢逃逸，張員追車追到中和景平路連開3槍射擊，子彈從後方擋風玻璃處射入，導致車上鍾姓乘客後腦中彈死亡，新北地檢署2日依過失致死罪嫌將張員起訴。

警政署表示，本案已責請新北市警察局給予同仁相關法律協助，及因公涉訟的經費輔助，經費不足部分可向警政署申請補助，會積極關懷、協助同仁，提供心理諮商輔導，全力作為同仁後盾。

警政署指出，為強化員警正確使用警械，保護民眾生命財產安全，已於去年10月完成《警械使用條械條例》的修法，更明確的定義警械使用時機，警政署亦針對修正後的第4條「逕行射擊」的四款時機與情境，參照學者著作及法院、地檢署的相關偵審文書，撰擬逕行射擊書面資料及擬定情境模擬，供員警教育訓練運用。

警政署強調，會持續強化員警教育訓練，增進正當、合理的用槍觀念，以保護民眾生命財產安全，並兼顧警察人員自身安全。