因疫情、升息的緣故，2022年房市就已經不太好，今年初號稱五重拳打炒房的平均地權修法在立法院三讀通過，房地產的景氣更是雪上加霜，房價近期也出現明顯下跌的情況。房市專家Sway今（2）日在臉書發文指出，1月的房價變化，「不是血流成河，還只是剛開始。」

Sway分析，房價去年就開始跌了，今年應該會跌得比較有感，且到目前為止的跌價都還只是嚇傻縮回，根本就不是打炒房的能量，下個月，應該就會更明顯了。他強調，目前出現跌價情況的地區，還不是炒房的主流區，「因為去年的預售屋，今年這些貨都卡住不動了，沒有成交自然也沒有登錄，遑論跌幾成！」

另對於現在房價下跌的地方，郊區與老區居多。Sway解釋，主要是大盤跌、郊區跌更快所導致，量縮價縮都是第一時間反應，房價都跌了，大家就比較想要住回有生活機能的地方。至於老區，沒有太多發展條件與利多，缺乏投資客炒盤，現在逢高終於想降一點出脫，就下跌了。

Sway認為，樹林、士林、鼓山、板橋、豐原，這五區會扮演領跌的角色，後續投資客倒貨後，房市會有更大的反應，「就像海嘯來臨之前的海水，是會先退後的」。