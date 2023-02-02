一名網友稱他遇過最誇張的婆媳問題，是婆婆要求媳婦每次上廁所只能用一張衛生紙，不論大小便，婆婆還會檢查垃圾桶，而衛生紙甚至是媳婦買的，該網友笑說所以一張衛生紙應該清洗、晾乾並再次使用多次嗎；其他網友則建議裝免治馬桶或衛生紙丟馬桶，多數網友則喊趕快搬離。

該網友在臉書「匿名2公社」發文，他日前聽到一個相當嚴重的婆媳問題，一名媳婦被婆婆要求每次上廁所只能用「1張衛生紙」，不論是大小號，而衛生紙還是媳婦買的，原PO當下對該媳婦說，還是婆婆希望是一張衛生紙用完要清洗、晾乾並再次使用，原PO為此發文問其他網友該怎麼回應對方婆婆。

該網友還說，該名婆婆甚至會去垃圾桶翻找，確認媳婦是用幾張衛生紙，原PO傻眼直呼「有些腦袋不正常的喜歡翻垃圾桶」；其他網友留言「不要住一起就不會有這麼奇葩的要求了」、「有這麼順從嗎？管她說的，想用幾張就用幾張囉」、「我會回嗆我的錢我買的，你管我用幾張」。

也也網友留言「不用回啊，依照自己需求使用就好」、「我會應回去⋯那妳要不要先管你兒子女兒先生一天只能呼吸一次呀」、「先用清水洗屁股，然後再用一張衛生紙擦乾，這樣不就解決了」、「改用免治馬桶，衛生紙都省了」、「其實衛生紙丟馬桶比較衛生」、「叫她兒子去跟她溝通」。