資深媒體人黃揚明。（資料照片）

前新竹市長林智堅的中華大學以及台灣大學碩士論文涉及抄襲一事，由於林智堅向教育部提起訴願，資深媒體人黃揚明披露，教育部針對中華大學部分已經做成訴願決定，結論是林智堅的「訴願駁回」。教育部的駁回理由也曝光，讓黃揚明直呼「溫馨」！

前新竹市長林智堅於去年選舉期間，被指控在中華大學以及台灣大學國發所的碩士論文涉嫌抄襲，經兩校的學倫會審查，認定抄襲屬實並撤銷碩士學位。林智堅雖因此退選，但不顧外界「一屍五命」的質疑，堅持「戰清白」，故而向教育部提起訴願。

根據資深媒體人黃揚明臉書指出，教育部的訴願決定業已出爐，結論是「訴願駁回」。黃揚明說，「林智堅的清白戰場吞首敗，但該案仍可打行政訴訟」，而台大的部分目前則還沒有結果。

黃揚明隨在臉書披露，教育部駁回林智堅的訴願決定書中有一段是去年8月10日林智堅出席中華大學學倫會的場景。

訴願決定書記載，「訴願人出席審議委員會第4次會議時，審議委員為確認訴願人是否有足夠研究基礎知識或能力，得以駕馭、撰寫實證型調查統計研究之系爭論文，提出相關問題時，訴願人無法明確回答，於一般研究基礎能力及理解上，顯有相當不足之處，難認需運用複雜統計方法之OO期末報告書係由訴願人所撰擬。 」

對此，黃揚明直呼「溫馨」！