66歲資深藝人澎恰恰因投資電影欠下2.4億元，於2020年宣布破產，之後還曾留下一則訊息寫道：「今晚，是我人生的最後一晚」，之後隨即失聯，令親友均相當焦急，好在去年在金主林秉文協助下，已還清所有債務，人生重見光明。近日澎恰恰在社群透露債務像雪球越滾越大的內幕，透過自身經歷，告誡有導演夢的人記取他的教訓。

澎恰恰PO出一段標題為「揭密我為什麼欠債」的影片，開頭就提及執導的第一部電影《帶一片風景走》，那時主角已定好是侯怡君跟黃品源，之後他找到某基金會，獲得2400萬贊助的承諾，等於是零成本拍攝，之後他積極投入籌備，沒想到開拍前一天，接到電話告知：「董事會沒過」，他那時為了面子，硬著頭皮向朋友借了900萬，再用該電影貸款了1500萬，雖然資金到位，但首次擔任導演的他拍攝狀況不佳。

澎恰恰說電影拍到一半時，突然意識到不知道自己在拍什麼，下班後工作人員出去玩樂時，他竟獨自躲到房間寫遺書，抒發負面情緒，拍攝完畢後更慘，攝影師和剪輯師給出「很難看」的評價，他只好把影片拿回家重剪，結果上映時竟強撞好萊塢科幻大片《變形金剛》，票房僅有1200萬，扣掉劇院諸多開銷，最後僅回收600萬元，根本不夠償還積欠的債務，大嘆：「面子害死人」。

澎恰恰首部導演作品只回收6百萬。(圖/澎恰恰 抖音)

澎恰恰更提到，其實第一部片就已經在警告自己，卻未及時踩煞車，後來幾部片依然資金不夠就急著啟動拍攝，導致之後被債務壓得死死的：「很恐怖的後果，是真的生不如死」，因此他語重心長告誡就讀相關科系的同學，請從劇組基層工作人員做起，一步步坐上導演椅，以免重蹈他的覆轍。

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