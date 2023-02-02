俄羅斯對烏克蘭開戰後確實時運不濟，原以為可以當作能源武器的天然氣出口遭到歐洲抵制，經濟損失可觀，而歐洲這個冬天的氣候卻相對暖和，對天然氣需求大減。令人意外的是，與俄羅斯簽訂大筆天然氣合約的中國，今年華北地區卻特別寒冷，但新建的俄中天然氣管道尚未完工，中國北方被迫在缺乏天然氣取暖的狀況下度過寒冬。

美媒《華爾街日報》在一篇題為《俄羅斯「能源武器」誤傷中國》的報導中說，這個冬天歐洲相對暖和的天氣和目處尋找新天然氣的努力，讓莫斯科停止對歐洲出口天然氣造成不小的經濟損失。俄羅斯的天然氣出口也影響到關係最密切的中國，與歐洲不同的是今年中國北方部分地區卻特別寒冷，反而形成天然氣短缺與價格上漲的窘境。

報導說，俄羅斯將其在全球天然氣市場的影響力作為武器的決定，正給中國政府帶來經濟和政治難題，在中俄日益加深夥伴關係之際，新修建的新輸氣管道還需數年時間才能投入使用。加上中國自2020年以來的能源政策改變，擴大使用天然氣能源，導致許多城市的公用事業更易受到全球價格上漲的影響。由於大陸居民用天然氣價格低於工業用戶價格，在價格排擠下讓大陸居民獲得的天然氣供應減少。

報導指出，目前還不清楚問題到底有多嚴重，但中國國家發改委副主任連維良日前表示，有些地方和企業對民生能源保障措施沒有落實到位。陸媒《財新網》報導說，儘管天然氣資源總量足夠，河北省多個地區的居民天然氣供應仍受到限制。原因在於地方財政因房地產不景氣與清零政策大筆花費而元氣大傷，低價的居民天然氣被迫削減供應量。

去年中國的天然氣進口價格也更加昂貴，去年12月管道天然氣比前一年9月上漲高達57%，液化天然氣則上揚49%，但是居民天然氣供應受政策保障，幾乎沒有什麼變化。

報導還指出，從2020年開始實施的能源改革讓價格倒掛的問題更加嚴重，國營的天然氣公司將管道業務分拆出來後，地方小型天然氣企業無力吸收居民天然氣的價差，只好用減少供應量應對，不巧的是這個冬天特別冷，造成民眾使用天然氣供應不足的問題。

報導分析稱，其實俄羅斯與西方老客戶的關係破裂，長期來說可以讓中國獲得大量低價的俄羅斯能源，但此時正處於一個管道尚未建成卻又遇上寒冬的尷尬階段，又加上中國的天然氣價格改革還在進行之中，只能怪時運不濟了。