2023年「全美五金展」於1月31日至2月2日於拉斯維加斯會議中心南館盛大展出，共有1016家參展商，規模恢復到疫情前4成左右。根據全美五金展官網顯示，台灣共有101家參加，為亞洲第二大參展國，僅次於中國大陸。外貿協會也籌組台灣館參加，帶領18家業者前往，現場展出20個攤位。

本屆國家館規模依序為中國大陸、台灣與印度，主要競爭國家如中國大陸、印度展出品項主要多以手工具、園藝用品、戶外用品等。

根據北美五金協會統計，2022年家用修繕產業整體銷售額為3875億美元，較前年同期成長7.5％，年複合成長率為3.2％。美國為台灣第一大手工具出口市場，本屆台灣參展家數為101家，為亞洲第二大參展國，僅次於中國大陸。

由於國際展會逐步回歸正常，貿協後續也規劃一系列海外拓銷活動，包括6月組「扣件業赴歐洲拓銷團」、8月「日本DIY展參展團」、9月「五金產業赴日拓銷團」 、還有11月的「扣件業赴中南美洲拓銷團」等。

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