根據外媒報導，PC產業指標性人物、宏碁前義大利籍執行長蘭奇（Gianfranco Lanci）驚傳因脊椎手術引發併發症逝世，享壽68歲。在他科技業40年的涯中，曾為德州儀器（Texas Instruments）、聯想（Lenovo）等科技巨頭效力。

外媒《canalys》報導，蘭奇於80年代後期任職於德州儀電腦部門，直到1994年，他帶領德州儀器成為歐洲、中東和非洲地區（EMEA）排名前三的筆記型電腦供應商，並在1997年後，該部門被宏碁收購。

而在這之後，蘭奇仍深耕筆記型電腦業務，並帶領宏碁取得EMEA的主導地位，並在2008年升任宏碁執行長。

PC市場於2011年遭遇前所未有的低迷，當時蘭奇離開宏碁，加入聯想任職EMEA地區總裁，接著升上全球總裁兼營運長的職位。在他的帶領下，2013年聯想成為全球最大PC生產商，迄今這地位仍屹立不搖。蘭奇於2021年9月從聯想退休。