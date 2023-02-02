大陸國務院新聞辦今天（2月2日）舉行的2022年商務工作及運行情況新聞發佈會。大陸商務部對外貿易司司長李興乾表示，2022年中國大陸外貿有三大精彩表現，就是站上了新高度，釋放了新動能，作出了新貢獻。中方已經連續6年保持貨物貿易第一大國地位，電動汽車、太陽能產品、鋰電池成為出口新增長點。

李興乾表示，2022年是中國大陸外貿發展極其艱難的一年，外貿經受住了各種風險考驗，表現是超出預期的，也圓滿實現了保穩提質的目標。總體來看，2022年中方外貿有三大精彩表現，就是站上了新高度，釋放了新動能，作出了新貢獻。

關於新高度，是指2022年中國大陸進出口規模再創歷史新高，達到了42兆元人民幣，突破40萬億元大關。以美元計，達到了6.3兆美元，這是在2021年超高基數之上實現的新突破。中國大陸已經連續6年保持貨物貿易第一大國地位。在規模合理增長的同時，結構也在持續優化，民營企業進出口佔比提高，其中出口佔比提高了3.2個百分點，達到了60.8％。多雙邊經貿合作也取得了積極進展，對RCEP貿易夥伴的出口同比增長17.5％，高於整體增速7個百分點。對「一帶一路」國家進出口佔比達到32.9％，比2021年進一步提升3.2個百分點。

關於新動能，在去年，以電、光、鋰這「新三樣」為代表，就是以電動汽車、光伏（太陽能）產品、鋰電池的出口為代表，中方高技術、高附加值、引領綠色轉型的產品成為出口新增長點。2022年，電動汽車出口增長了131.8％，光伏（太陽能）產品增長了67.8％，鋰電池增長了86.7％。同時，跨境電商、市場採購貿易方式等外貿新業態也在蓬勃發展，進出口規模超過3萬億元人民幣，佔外貿的比重超過7％。

關於新貢獻，從大陸國內看，外貿為推動經濟運行總體回升作出了重要貢獻，全年貨物與服務淨出口對GDP的增長貢獻率達到了17.1％，拉動GDP增長0.5個百分點。全年有進出口實績的外貿企業59.8萬家，比2021年增加3.1萬家，有力促進中國大陸穩崗就業。從國際看，在全球經貿環境動蕩的大背景下，中方採取了有力措施，穩定生產，穩定出口，保障了全球產業鏈供應鏈暢通運轉。同時，積極擴大進口，全年進口規模高達2.71兆美元，為全球經貿發展作出了「中國貢獻」。

李興乾表示，當前，世界經濟衰退風險上升，外需增長顯著放緩，國際供應鏈格局也在加速重構，外貿發展環境是極其嚴峻的。2023年，要更大力度推動外貿穩規模優結構，要穩定出口對國民經濟的支撐作用。把尊重和激發貿易主體的創造力擺在突出位置，在歲末年初的時候，通過修改《對外貿易法》，已經取消了對外貿易經營者備案登記，實質是賦予所有的市場主體外貿經營權，這是外貿經營管理領域的重大改革舉措。

李興乾表示，推進高水平開放，要讓做外貿更簡單、更便利、更有獲得感。在新的一年，要精心服務好外貿企業主體，優化出台新的貿易政策，助力企業降本增效、解決問題，持續提高外貿綜合競爭力。重點要落實好四項舉措：

一、強化貿易促進：密切供應商和採購商對接，穩住出口貿易。要全面恢復舉辦廣交會等一系列國內出口展會線下展。同時，全力支持外貿企業參加境外各類專業展，從而創造更多的貿易機會。

二、合理擴大進口：要密切同貿易夥伴的合作關係，發揮中方超大規模市場優勢，擴大各國優質產品進口，從而穩定全球貿易供應鏈。

三、要深化貿易創新：促進跨境電商、海外倉等新業態持續、快速、健康發展。

四、穩定外貿產業基礎：要持續優化外貿產業結構，在做強一般貿易的同時，支持加工貿易向中西部、東北地區梯度轉移，升級發展。