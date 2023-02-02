竹山鎮紫南宮不只求發財金聞名，每年元宵節翌日「呷丁酒」，總是吸引10多萬人聞香而來，不過，近兩年疫情影響，改以發送麻油雞冷凍料理包方式，今年，廟方將於2月6日上午9點在紫南宮水濂瀑布前停車場發送，讓民眾帶回家自行加熱食用。

台灣的元宵重要慶典有「北天燈、南烽炮、中丁酒」之說，其中，紫南宮呷丁酒源自清乾隆10年（西元1745年）至今已有278年歷史，並且被南投縣政府登錄公告為「南投縣民俗類文化資產」。

紫南宮每年元宵節翌日呷丁酒時，廟埕內外麻油雞飄香，人聲鼎沸，充滿節慶的歡樂氣氛；但考量防疫因素，避免群聚共食，近兩年改為發送冷凍調理包，讓很多信眾感到有些失望。

紫南宮今年「呷平安丁酒」將於2月6日（農曆正月16日）早上9點正式展開；地點在紫南宮水濂瀑布前停車場，廟方準備的食材為卜蜂公司的丁酒雞肉料理包，1份料理約為兩人份量，紫南宮準備5萬份的數量，可供10萬人食用。

紫南宮丁酒雞肉料理包為冷凍食材，希望信眾領取回家與家人或朋友共享；吃早齋的朋友，一樣有善心信眾提供素食，因為是冷凍素食，也無法現場食用。

紫南宮依據中央流行疫情指揮中心指示，不強制要求信眾於開放空間佩戴口罩，但進入祭祀場域仍應佩口罩，同時在入口處量測體溫及手部消毒工作；紫南宮主委莊秋安表示，請信眾配合防疫規定，戴口罩保護自己也保護家人，共同努力建立安全福氣圈，而不是防疫圈。

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