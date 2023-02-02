IHG洲際酒店集團所屬的奢華飯店品牌-阿里山英迪格酒店今（2）日正式開幕，成為阿里山首家國際級酒店。嘉義縣長翁章梁受邀致詞時指出，阿里山是國內外知名旅遊景點，英迪格酒店的落成可大大提升旅遊能量，歡迎旅客來阿里山賞櫻花、賞螢火蟲，在舒服的飯店享受高山氛圍。

霖雲國際開發總經理張哲明指出，全台只有16％建築可取得黃金級以上綠建築標章，阿里山英迪格酒店是雲嘉南第一家獲「黃金級」認證的綠建築旅館，帶動觀光發展也兼顧環境保護，期望能為阿里山帶來新的旅遊氣象，也能增加在地就業機會，吸引青年返鄉。

張哲明進一步指出，園區內種下400年的銀杏樹，象徵酒店與阿里山的文化一樣，能夠長長久久，生生不息，希望旅客踏入酒店後，可以在一磚一瓦、一草一木間感受所有精緻細節。

阿里山英迪格酒店設計由新加坡MOD（Ministry of Design）設計公司操刀， 以「阿里山無盡藏」為故事設計主軸，將鄒族文化與台灣藍鵲元素融入84間客房，每間客房都擁有私人陽台與戶外座椅的休憩空間，向窗外望出即可將阿里山風景盡收眼底；頂樓的戶外酒吧、無邊際戲水池、水療池、觀星平台及健身房即日起開放，天后蔡依林在今年過年期間入住，當時的無邊際泳池照片曝光後引起眾多網友討論。

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴表示，酒店位置距離中埔交流道或阿里山國家森林遊樂區的車程都在1小時以內，周邊有龍銀山步道、巃頂步道、二延平步道、隙頂雲海及頂石棹雲瀑琉璃光，地理位置及觀光資源豐富；酒店裡的「粟餐廳」及「aveoveoyu酒吧」供應阿里山在地食材與鄒族特色料理，還能享用遠近馳名的阿里山茶及咖啡，讓每位的旅客體驗阿里山的獨特魅力。