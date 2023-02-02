前副閣揆沈榮津接任台灣金董座 財政部證實：明早交接 19:282023/02/02 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院前副院長沈榮津。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部次長阮清華證實，行政院前副院長沈榮津接任台灣金控董事長，現任台灣金的董事長呂桔誠則專任銀行董事長，預計明天早上交接。 至於外界關心，呂桔誠是否被架空？他回應，台灣金獲利90％來自台灣銀行，是以銀行為核心，這樣的人事是合理且符合專業的安排。 李淳為萊豬進口擋子彈 吳容輝處事圓融地方熟 百億董事長東海大學授課 教企業變大鯨魚 碩成儲能案場動工 發展多元應用 #台灣金 #董事長 #沈榮津 #財政部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼舉行新春開泰祈福典禮 中鋼董事長翁朝棟：樂觀期待鋼市前景 13:032023/01/31 財經 瑞智 今年營運戰雙位數成長 04:102023/02/02 證券．權證 第一金視訊新春團拜 期許兔飛猛進 04:102023/01/31 金融．稅務 立院新會期 財政部力推3大優先法案 04:102023/02/02 財經焦點 傳轉戰兆豐金？台銀董事長呂桔誠回應了 11:452023/01/30 財經 申報個人房地合一稅，應以「實支金額」為取得成本 13:342023/01/30 區域情報-高雄 首任台鐵董事長人選？ 王國材鬆口選才條件 19:052023/01/31 生活 財政部預告 房地合一稅收至少10％用於住宅政策 16:322023/01/30 財經 《鋼鐵股》今年2重點2主軸 中鋼營運拚向上 15:282023/01/31 財經 合庫金、彰銀董事改選 6月過招 04:102023/01/30 金融．稅務 歷年罕見 官股1月大提款 04:102023/02/02 證券．權證 工商社論》2023年小心熱錢擾台 04:102023/01/30 財經要聞 「備受小英倚重」洪耀福下台 賴清德親邀童子賢接智庫副董 18:042023/01/31 政治 新內閣底定 公股高層人事大洗牌 04:102023/01/30 財經焦點 日統國道末班車發出 董事長：我是男孩子不能流淚 13:132023/01/31 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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