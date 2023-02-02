財政部次長阮清華證實，行政院前副院長沈榮津接任台灣金控董事長，現任台灣金的董事長呂桔誠則專任銀行董事長，預計明天早上交接。

至於外界關心，呂桔誠是否被架空？他回應，台灣金獲利90％來自台灣銀行，是以銀行為核心，這樣的人事是合理且符合專業的安排。