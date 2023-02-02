蔡淑臻出席伊林娛樂新春開工團拜。（陳俊吉攝）

單身美魔女蔡淑臻2日出席伊林娛樂新春開工團拜，再度被關心情事，聽到其他藝人喜事不斷，她笑回：「羨慕！」她說自己沒拜過月老，但有去算命，命理老師說她之後的20年會很好，她也問了「桃花」在哪，對方說等她有了喜歡的對象再來補問。她受訪時意外透露近期認識一個身高185公分左右的男生，還因此發現男生身材高的好處。

談到新年目標，蔡淑臻說，身體健康是當然，物質上的願望就是想幫爸媽再買間不需要爬樓梯的房子，之前爸爸捨不得搬離辛苦打拚一輩子的4樓公寓，今年她開玩笑說「如果我賺很多錢，就搬家好不好」，爸爸沒有拒絕。她也坦言想交個男友，「想要有人可以陪我吃飯，希望對方比我高啦，最近認識一個比我高滿多的男生，發現高還是有好處的。如果跟我差不多高，就不會覺得比我強壯、不會想要依靠他，心理上的感覺差滿多的」。

她透露，兩人是透過朋友介紹認識，相識半年，目前還只是朋友，沒有特別怎樣，也不是說不可能，有試著單獨出去，但就是像朋友。她形容對方身高185公分左右，她過去沒交往過這麼高的對象，只有演戲時交過身材這麼高的男生，對方年齡很小，和她差滿多的，但她沒有設定年齡下限。

聊起過年，她說僅除夕回家一晚和家人吃年夜飯，大年初一就回自己家，整個過年都過著獨居老人般的生活，每天看電影、看劇、看書看到眼睛快壞掉了，最遠就去便利商店，每天都期待年假快結束趕快開工，不要再閒著了。

蔡淑臻在超夯台劇《村裡來了個暴走女外科》中，將小劉醫生一角演得栩栩如生，人氣再攀高峰，劇迷也狂敲碗第2季，她表示，第2季目前仍在籌製中，雖很想趁熱推出第2季，但為求品質，也不會操之過急。此外，民視也宣布將從3月4日起，每周六晚間10點播出這齣經典好戲《村裡來了個暴走女外科》。